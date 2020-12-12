Нужно учитывать, что силовики не смогут долгое время защищать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко, и он рано или поздно будет вынужден уйти в отставку. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: кто он © Facebook, Юрий Баранчик

«Они рассчитывали провести жизнь комфортно — в качалках, на тренировках, с обязательным трехразовым питанием, с быстрым получением жилья и выходом на пенсию в 40-45 лет. Но так не получится. Они тоже злятся. Только вождя не хватает», — указал Баранчик.

Поэтому, прогнозирует политолог, весной-летом следующего года сложится некая совокупность объективных и субъективных обстоятельств, когда на фоне падения уровня жизни у Лукашенко больше не будет вариантов, кроме двух — либо подписание Союзного договора, если он еще будет нужен Москве, либо его мирно снесет улица вместе с «внезапно прозревшими» силовиками и административным аппаратом.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.