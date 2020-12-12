Старая белорусская оппозиция ждёт прихода к власти в США Джо Байдена и возвращение «жирных» времён, когда гранты лились рекой и оппозиционеры на зарплате могли себе ни в чём не отказывать. Об этом рассказал белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев в интервью изданию Украина.ру

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«Трамп для них слишком брутальный, авторитарный и непредсказуемый лидер», — считает Груздев.

Администрация Байдена усилит давление на Александра Лукашенко, но при поддержке России, Китая и ряда других стран, в том числе Израиля и Ватикана, у Лукашенко большие шансы удержаться у власти, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.