Плюс ко всему, отметил эксперт, многим змагарам (по-белорусски «борец», нарицательное название прозападных националистов — ред.) близки взгляды Байдена.
«Трамп для них слишком брутальный, авторитарный и непредсказуемый лидер», — считает Груздев.
Администрация Байдена усилит давление на Александра Лукашенко, но при поддержке России, Китая и ряда других стран, в том числе Израиля и Ватикана, у Лукашенко большие шансы удержаться у власти, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.