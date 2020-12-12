На самом деле на Украине нет никаких олигархов, потому что олигарх подразумевает некую долю самостоятельности, преследование своих интересов в долгосрочной перспективе. Об этом рассказал политолог Алексей Калиниченко в интервью изданию Украина.ру

Алексей Калиниченко: Украина останется подопытным кроликом для Запада © Facebook, Алексей Калиниченко

Люди, которых мы хотим называть олигархами, вряд ли такими являются, поскольку они лично сдали Украину под внешнее управление, подчеркнул эксперт.

«Это абсолютно зависимые люди, они пляшут под дудку финансово-промышленных групп, которые пока еще берут их товар. Завтра этот товар могут перестать брать. Я имею в виду в первую очередь металлургический комплекс и сельхозпроизводство. На этом украинский олигархический праздник будет завершен», — указал Калиниченко.

Политолог добавил, что силы, которые не рады западному присутствию на Украине, существуют, но они очень разрозненны.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.