Сейчас стало высказываться мнение, что освободить Украину от внешнего управления могут только украинские олигархи, если им это надоест, поскольку население это воспринимает абсолютно нормально.
Люди, которых мы хотим называть олигархами, вряд ли такими являются, поскольку они лично сдали Украину под внешнее управление, подчеркнул эксперт.
«Это абсолютно зависимые люди, они пляшут под дудку финансово-промышленных групп, которые пока еще берут их товар. Завтра этот товар могут перестать брать. Я имею в виду в первую очередь металлургический комплекс и сельхозпроизводство. На этом украинский олигархический праздник будет завершен», — указал Калиниченко.
Политолог добавил, что силы, которые не рады западному присутствию на Украине, существуют, но они очень разрозненны.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.