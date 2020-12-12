В Белоруссии вполне возможна ситуация, при которой протестующие против президента Александра Лукашенко могут перейти к насилию. Об этом рассказал белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев в интервью изданию Украина.ру

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«Многие из участников протеста уже переходили красную черту, когда отбивали «своих» у силовиков. Насилию в первую очередь будут подвергаться силовики, но им защитить самих себя проще», — указал Груздев.

Во вторую очередь насилие может быть применено против местных властей, работников исполкомов, идеологов, судей, прокуроров, у этих категорий госслужащих нет средств защиты, и они в зоне риска, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.