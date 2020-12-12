Виктор Медведчук является единственным из украинских политиков, который изначально был настроен на то, что надо выстраивать самостоятельную политическую линию. Об этом рассказал политолог Алексей Калиниченко в интервью изданию Украина.ру

Медведчук: российскую вакцину от COVID-19 будут производить на Украине © скриншот видео Украина.ру (источник - РФПИ)

Поэтому, пояснил эксперт, Медведчук был в оппозиции и к власти Виктора Януковича, и к власти Петра Порошенко, а теперь уже к Владимиру Зеленскому.

«По результатам местных выборов у ОПЗЖ на востоке оказалась серьезная поддержка. Но молодежь, которая прописана на юго-востоке, ищет заработка в других регионах, следовательно, они не смогли присутствовать на избирательных участках. В целом юго-восток определился с политической силой, которая должна представлять его интересы, — это Медведчук и его программные установки», — указал Калиниченко.

Тем не менее, добавил политолог, политики, которые могли бы изменить ситуацию на Украине, могут это сделать лишь при поддержке населения, и сейчас они очень разрозненны.

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