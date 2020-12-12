Белорусские силовики после смерти Романа Бондаренко по договорённости с властями практически полностью остановили метро в Минске и не давали протестующим собираться в одну большую группу, разбивая их на мелкие группки. Об этом рассказал белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев в интервью изданию Украина.ру

Владимир Груздев: У Тихановской видят продолжение борьбы в Беларуси в невероятной партизанщине © vk.com, Груздзеў Уладзімір Роман Бондаренко погиб в ходе драки, завязавшейся 11 ноября во дворе дома на улице Червякова в Минске, там произошла потасовка между вешающими оппозиционными бело-красно-белые ленточки и лицами, их снимавшими.

Эксперт отметил, что протестующие же теперь собираются во дворах своих домов, далее соединяются с другими дворами и двигаются в центр вместе, максимально большими группами.

«Они также не разбегаются при виде силовиков, в том числе при применении светошумовых гранат, а поднимают руки вверх и приближаются к силовикам, показывая, что они мирно настроены», — указал Груздев.

Как минимум до проведения Всебелорусского народного собрания либо до выхода из тюрьмы кого-то из лидеров протеста, что в текущей обстановке маловероятно, протесты будут продолжаться, прогнозирует собеседник издания.

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