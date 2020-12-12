«Представители ПЦУ совершили попытку захвата Свято-Успенского храма Украинской православной церкви в селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области», — говорится в материале.
Раскольники выбили двери храма, силой вытолкали верующих с территории церкви, применив газовые баллончики.
Позже в Черновицкой епархии сообщили, что УПЦ удалось отстоять храм.
Это уже не первая попытка захвата Свято-Успенской церкви в Михальча. Предыдущие попытки предпринимались в августе и ноябре 2019 года.
На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — УПЦ. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — была создана так называемая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.