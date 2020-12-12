Украинские раскольники попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Об этом 12 декабря сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ

Шмыгаль на встрече с Варфоломеем сделал неожиданное признание о ПЦУ © Кабинет министров Украины

Раскольники выбили двери храма, силой вытолкали верующих с территории церкви, применив газовые баллончики.

Позже в Черновицкой епархии сообщили, что УПЦ удалось отстоять храм.

Это уже не первая попытка захвата Свято-Успенской церкви в Михальча. Предыдущие попытки предпринимались в августе и ноябре 2019 года.

На данный момент на Украине действует единственная каноническая православная церковь — УПЦ. Однако усилиями руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви — была создана так называемая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе.