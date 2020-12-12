Предъявление обвинений Виктору Бабарико является демонстрацией того, кто является настоящим хозяином Белоруссии. Об этом рассказал белорусский политик из партии «Союз» Владимир Груздев в интервью изданию Украина.ру

Владимир Груздев: Победа Байдена подтолкнёт Лукашенко к интеграции с Россией © vk.com, Груздзеў Уладзімір Виктору Бабарико. Он обвиняется в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Эксперт отметил, что Бабарико был весьма тактичен в своей риторике по отношению к Лукашенко по сравнению с Тихановским, и если обобщить опыт экономических дел, то при возмещении нанесённого ущерба в двух- или трёхкратном размере есть хорошие шансы выйти на свободу.

«Через это проходили крупные белорусские бизнесмены Чиж, Баскин, Павловский и другие. Правда, они не занимались политикой. Экономические статьи гораздо лучше, чем статьи, связанные с терроризмом и организацией массовых беспорядков», — рассуждает Груздев.

Скорее, власть оставляет Бабарико шанс для реабилитации и возможного выхода на свободу, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.