Министерство иностранных дел Казахстана вызвало временного поверенного в делах России Александра Комарова и передало ему ноту в связи с высказыванием депутата Госдумы и внука председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова - Вячеслава Никонова. Об этом 12 декабря сообщает Sputnik

Казахстан отказался вступить в Союзное государство с Россией и Белоруссией © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний Никонова на Первом канале о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

В министерстве отметили, что провокационные выпады некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.

«МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана», — заявили в пресс-службе ведомства.