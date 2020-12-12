В ходе встречи замминистра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний Никонова на Первом канале о том, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».
В министерстве отметили, что провокационные выпады некоторых российских политиков наносят серьезный ущерб союзническим отношениям двух стран.
«МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана», — заявили в пресс-службе ведомства.