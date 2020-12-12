Президент Армении Армен Саркисян встретился с единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра Вазгеном Манукяном. Об этом 12 декабря сообщает Sputnik

Армянский эксперт рассказал, как изменится внешняя политика Еревана после поражения в Карабахе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Армении с 10 ноября, Саркисян провел встречи с бывшими президентами Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном.

Оппозиционные акции начались после того, как действующий премьер-министр Никол Пашинян вместе с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым подписал заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, за который Баку и Ереван три десятилетия ведут территориальный спор.

Противники Пашиняна в Армении обвиняют его в предательстве. В начале декабря оппозиция выбрала своего кандидата на пост премьер-министра в правительстве переходного периода.