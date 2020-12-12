Сейчас обсуждаются социологические данные, что симпатии белорусов к России и к союзу с Россией якобы падают из-за того, что Москва поддерживает Лукашенко.
Эксперт подчеркнул, что эти люди исповедуют инфантильную и наивную позицию.
Также, по его словам, в стране пока не сформированы влиятельные пророссийские, просоюзные силы, есть их некое оживление, но пока не понятно, будут ли они зарегистрированы как партии.
«Количество активных сторонников интеграции в последнее время явно уменьшилось и "постарело"», — отметил Шарапов.
Публицист при этом выразил надежду, что союз Москвы и Минска должен состояться не назло Западу, а по причине политической и экономической целесообразности, как необходимое условие развития обеих стран.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.