То, что Кремль поддерживает Александра Лукашенко, явно не нравится тем, кто рассчитывал, что проблемы Белоруссии решатся российскими руками. Об этом рассказал колумнист и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Почему белорусские спортсмены обиделись на Лукашенко © Facebook, Вячеслав Шарапов

Эксперт подчеркнул, что эти люди исповедуют инфантильную и наивную позицию.

Также, по его словам, в стране пока не сформированы влиятельные пророссийские, просоюзные силы, есть их некое оживление, но пока не понятно, будут ли они зарегистрированы как партии.

«Количество активных сторонников интеграции в последнее время явно уменьшилось и "постарело"», — отметил Шарапов.

Публицист при этом выразил надежду, что союз Москвы и Минска должен состояться не назло Западу, а по причине политической и экономической целесообразности, как необходимое условие развития обеих стран.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.