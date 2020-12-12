Задача любой власти — препятствовать появлению таких групп, которые стремятся складываться в сословие и передавать свои возможности, полномочия и активы по наследству, но, к сожалению, власть убаюкивается представителями данного сословия, а с течением времени появляется некий непроницаемый купол, которых ограждает центр принятия решений как от зримых, так и от глубинных процессов, отметил эксперт.
«Позднее руководство СССР уснуло под байки про перестройку и ускорение и прошляпило всё, что можно было прошляпить. Сегодняшний COVID — это, конечно, не Чернобыль, но он тоже может стать триггером развала», — рассуждает Шарапов.
В данной ситуации необходимы микрохирургические действия и эффективная терапия общественно-политических процессов, и такая терапия не проводится при помощи лома и кувалды, заключил собеседник издания.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.