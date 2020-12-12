Действующая белорусская общественно-политическая система очень напоминает поздний СССР, где за годы застоя сформировались элитные группы, объединенные определенными интересами. Об этом рассказал колумнист и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: Углубление союза Белоруссии и России станет неприятным сюрпризом для Запада © Facebook, Вячеслав Шарапов

«Позднее руководство СССР уснуло под байки про перестройку и ускорение и прошляпило всё, что можно было прошляпить. Сегодняшний COVID — это, конечно, не Чернобыль, но он тоже может стать триггером развала», — рассуждает Шарапов.

В данной ситуации необходимы микрохирургические действия и эффективная терапия общественно-политических процессов, и такая терапия не проводится при помощи лома и кувалды, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.