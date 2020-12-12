В случае успешного проведения политических реформ и трансфера власти в Белоруссии ситуация успокоится, и люди перестанут отождествлять Россию с режимом Александра Лукашенко. Об этом рассказал специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселёв в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселёв: Без продвижения интеграции с Россией Лукашенко обречен © Facebook, Сергей Киселев

Эксперт подчеркнул, что сейчас не стоит обращать внимание и делать далеко идущие выводы из таких опросов.

«В случае успешного проведения политических реформ и трансфера власти ситуация успокоится и люди перестанут отождествлять Лукашенко и Россию», — полагает Киселев.

Он добавил, что реальная интеграция, создание общего экономического, валютного и гуманитарного пространства создадут предпосылки для повышения доверия и к Москве, и к Союзному государству.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.