Эксперт отметил, что в белорусском сегменте интернета появились и аналоги руандийского «Радио тысячи холмов», когда участникам радикальной оппозиции внушается мысль, что их оппоненты не люди, что их можно убивать.
«Но эта радикализация и отталкивает от протестов широкие слои населения. Силовые действия оппозиции легитимизируют жесткие меры властей», — подчеркнул Киселев.
В условиях закрытых границ и эффективно действующих правоохранительных структур переход оппозиции к террористическим методам будет только способствовать прекращению протестного движения, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.