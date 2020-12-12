В Белоруссии есть тенденция к расчеловечиванию как сторонников президента Александра Лукашенко, так и тех, кто выступает за интеграцию с Россией. Об этом рассказал специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселёв в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселев: Лукашенко и его семье выгодна интеграция с Россией © Facebook, Сергей Киселев

«Но эта радикализация и отталкивает от протестов широкие слои населения. Силовые действия оппозиции легитимизируют жесткие меры властей», — подчеркнул Киселев.

В условиях закрытых границ и эффективно действующих правоохранительных структур переход оппозиции к террористическим методам будет только способствовать прекращению протестного движения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.