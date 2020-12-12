Тем не менее, отметил эксперт, сейчас вряд ли возможны радикальные политические изменения, поскольку демократизация по российскому образцу с полной свободой слова и политическим плюрализмом вряд ли возможна сейчас в Белоруссии.
«Общество слишком взбудоражено, все основные интернет-медиа управляются из-за западной границы. Ослабление контроля и прекращение давления властей на несистемную оппозицию грозит скатыванием страны в полномасштабную гражданскую войну, которую развяжут радикальные русофобские силы, как только власть даст слабину», — рассуждает Киселев.
Он добавил, что в случае успешного проведения политических реформ и трансфера власти ситуация успокоится и люди перестанут отождествлять Лукашенко и Россию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.