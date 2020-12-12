Без продвижения интеграции режим президента Белоруссии Александра Лукашенко обречен. этот процесс теперь похож на езду на велосипеде, когда остановка грозит падением. Об этом рассказал специалист по российско-украинско-белорусскому пограничью Сергей Киселёв в интервью изданию Украина.ру

Сергей Киселев: Лукашенко и его семье выгодна интеграция с Россией © Facebook, Сергей Киселев

«Общество слишком взбудоражено, все основные интернет-медиа управляются из-за западной границы. Ослабление контроля и прекращение давления властей на несистемную оппозицию грозит скатыванием страны в полномасштабную гражданскую войну, которую развяжут радикальные русофобские силы, как только власть даст слабину», — рассуждает Киселев.

Он добавил, что в случае успешного проведения политических реформ и трансфера власти ситуация успокоится и люди перестанут отождествлять Лукашенко и Россию.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.