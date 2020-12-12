Сейчас после военной операции в Карабахе в регионе будет некоторая турбулентность. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Отношения с Азербайджаном – не то, что знает каждый армянин © Sputnik /Asatur Yesayants Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Когда установятся правила игры, будет более или менее понятно, каким образом внешние силы располагаются на Южном Кавказе, какую политику будут проводить, что будет в Армении с управляющим классом, тогда будет вырабатываться политика Еревана на будущее, пояснил эксперт.

«Но я думаю, что основные направления внешней политики останутся: ориентация на Россию в сфере безопасности, ориентация на Европу и соседние страны. Все эти направления внешней политики будут продолжать работать», — считает Искандарян.

Отвечая на вопрос, будет ли Армения пытаться дипломатическим путем изменить статус Карабаха, политолог добавил, что в будущем возможно всякое, поскольку Азербайджан взял под контроль территории НКР спустя 26 лет.

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