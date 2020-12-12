Помощь Турции для Азербайджана в ходе боевых действий в Карабахе заключалась в оказании политической, дипломатической и моральной поддержки. И Россия хорошо об этом проинформирована. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гульнара Мамездзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: Азербайджан настроен на мирное будущее с армянским народом © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Безусловно, турецкие и азербайджанские военные проводили совместные учения до начала боевых действий, но такие же учения с участием армянской стороны проводили и российские военные, подчеркнула эксперт.

«То есть никакой угрозы суверенитета Азербайджана нет и быть не может. Турция и Азербайджан и раньше имели такой же формат отношений, и никогда это не было связано с покушениями на суверенитет Азербайджана. Тем более это не может отражаться на отношении России с этими двумя странами, и заявления Президента РФ это подтверждают», — указала Мамедзаде.

Сейчас Россия и Турция через призму этого конфликта создали очень прочный региональный формат, возможно, и с учетом будущих изменений, связанных с региональной безопасностью, заключила собеседница издания.

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