Протесты в Белоруссии пойдут на спад только тогда, когда люди увидят, что власть начала реальные реформы и ощутят на себе их результат. Об этом рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Гражданскую войну в Белоруссии исключать нельзя © из личного архива Сергея Луща Роман Бондаренко погиб в ходе драки, завязавшейся 11 ноября во дворе дома на улице Червякова в Минске, там произошла потасовка между вешающими бело-красно-белые ленточки и лицами, их снимавшими.

Политик подчеркнул, что смерть Романа Бондаренко — это еще одна печальная история, которая взывает к скорейшему восстановлению стабильности в стране.

«Вопрос общественной безопасности, к сожалению, остается в постоянной повестке», — сетует Лущ.

Понятно, что консервативная белорусская власть не заинтересована в широких преобразованиях политической системы, где ей придется переобучаться работать по-новому, конкурировать с молодыми современными политическими элитами, но эволюции не избежать и транзит власти, по сути, уже идет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.