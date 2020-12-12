В украинском учебнике «Защита Отечества» для 10-го класса нашли фотографию российских военных, 11 декабря ее опубликовал пользователь в Twitter

Украинские военные запугивают оппозицию — депутат Рады © Иван Пономарев

«На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке "ратник"», — говорится в подписи к снимку.

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На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке "ратник". 👌 pic.twitter.com/9JsHW2vrid — КотИк (@hyustonskiykot) December 10, 2020

Министерство образования и науки Украины обратилось за разъяснением к авторам пособия. Они пояснили, что фотография была использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки, и «не содержит никаких опознавательных знаков ни единой армии мира».

Учебник создавался в 2017 году, и тогда экипировка только начинала массово поступать в украинскую армию, отмечается в заявлении коллектива авторов.

В 2018 году тираж учебника составил почти 158 тысяч экземпляров.