На изображении оказался солдат в экипировке «Ратник», в руках которого, предположительно, находится автомат АК-47.
«На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке "ратник"», — говорится в подписи к снимку.
НИ ДНЯ БЕЗ ЗРАДЫ!— КотИк (@hyustonskiykot) December 10, 2020
На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке "ратник". 👌 pic.twitter.com/9JsHW2vrid
Министерство образования и науки Украины обратилось за разъяснением к авторам пособия. Они пояснили, что фотография была использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки, и «не содержит никаких опознавательных знаков ни единой армии мира».
Учебник создавался в 2017 году, и тогда экипировка только начинала массово поступать в украинскую армию, отмечается в заявлении коллектива авторов.
В 2018 году тираж учебника составил почти 158 тысяч экземпляров.