Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, поэт и писатель, Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет. Об этом 12 декабря сообщил московский театр «Современник» в Facebook

Известный по российским и украинским сериалам актер умер от COVID-19 © Скриншот сериал "Порох и дробь"

Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник».

Также Гафт снимался в кино, в том числе в советских картинах «Гараж», «Небеса Обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».