В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.
Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник».
Также Гафт снимался в кино, в том числе в советских картинах «Гараж», «Небеса Обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».