Президент США Дональд Трамп 12 декабря в своем Twitter объявил о начале вакцинации населения США от COVID-19

ВОЗ: Массовая вакцинация не уничтожит коронавирус © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Примерно за час до выступления Трампа стало известно о том, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech.

«Я рад сообщить, FDA одобрило вакцину Pfizer. В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании, — ред.) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране», — сказал Трамп.

По его словам, в этот день США добились «медицинского чуда», создав безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев.

«Это одно из величайших научных достижений в истории», — добавил он.

Говоря еще об одной вакцине, которую разрабатывает компания Moderna, также подавшая заявку в FDA на лицензирование для экстренного использования, Трамп сказал, что этот препарат эффективен примерно на 95% и является безопасным.