Цена каждого лота — 500 тысяч рублей.
Автор объявления о продаже визитки указал, что она — из частной коллекции. Он решил продать ее, потому что узнал из новостей, что визитки ценятся, по цене ориентировался тоже на новости. При этом он согласен уступить лот за 450-400 тысяч.
«Посмотрим по интересу к ней», — добавил собеседник агентства.
Другое предложение — фотография Путина и Кучмы на борту корабля с автографами двух президентов. Как отмечает автор объявления, ее муж служил на Гвардейском крейсере «Москва».
«Стоимость оправдана. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале», — рассказала собеседница.
Путин и Кучма действительно посещали гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота России в 2001 году. Тогда Путин говорил морякам, что совместное празднование Дня ВМФ России становится доброй традицией двух стран и флотов.
Ранее в интернете уже выставляли на продажу визитку Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга за 550 тысяч рублей.