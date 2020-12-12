Еще одна визитка президента России Владимира Путина со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотография с автографом, где российский лидер стоит вместе с экс-главой Украины Леонидом Кучмой, появились в продаже в интернете. Об этом сообщает 12 декабря РИА Новости

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Автор объявления о продаже визитки указал, что она — из частной коллекции. Он решил продать ее, потому что узнал из новостей, что визитки ценятся, по цене ориентировался тоже на новости. При этом он согласен уступить лот за 450-400 тысяч.

«Посмотрим по интересу к ней», — добавил собеседник агентства.

Другое предложение — фотография Путина и Кучмы на борту корабля с автографами двух президентов. Как отмечает автор объявления, ее муж служил на Гвардейском крейсере «Москва».

«Стоимость оправдана. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале», — рассказала собеседница.

Путин и Кучма действительно посещали гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота России в 2001 году. Тогда Путин говорил морякам, что совместное празднование Дня ВМФ России становится доброй традицией двух стран и флотов.

Ранее в интернете уже выставляли на продажу визитку Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга за 550 тысяч рублей.