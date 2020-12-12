Эксперт подчеркнул, что именно Варфоломей во время предвыборной кампании 2019 года, даровав томос об автокефалии для раскольнических структур, разжёг религиозную войну на Украине.
«И вот Зеленский приглашает иностранного религиозного деятеля, который является открытым врагом самой крупной конфессии на Украине, которая по своей численности превышает все остальные вместе взятые», — негодует Скворцов.
Он добавил, что Зеленскому, как и своему предшественнику Петру Порошенко, в рамках идеологии украинства тоже предстоит вредить канонической Украинской Православной Церкви, обладая при этом репутацией «миротворца».
Полный текст интервью можно прочитать здесь.