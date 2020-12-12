Одним из выигрышных моментов в президентской кампании Владимира Зеленского заключался в том, что он позиционировал себя «равноудалённым от церквей». Теперь же он лишает себя этого преимущества. Об этом рассказал православный публицист Дмитрий Скворцов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова

«И вот Зеленский приглашает иностранного религиозного деятеля, который является открытым врагом самой крупной конфессии на Украине, которая по своей численности превышает все остальные вместе взятые», — негодует Скворцов.

Он добавил, что Зеленскому, как и своему предшественнику Петру Порошенко, в рамках идеологии украинства тоже предстоит вредить канонической Украинской Православной Церкви, обладая при этом репутацией «миротворца».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.