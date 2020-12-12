Консульство России в Одессе 11 декабря на своей странице в Facebook сообщило о прекращении приема и выдачи документов из-за осложнения ситуации с COVID-19 в городе

Коронавирус: украинский музей шокировал новым экспонатом — видео © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

При этом отмечается, что вопрос возобновления записи на прием в ограниченном формате будет рассмотрен после 11 января 2021 года с учетом решения украинских уполномоченных органов о введении усиленного карантина на территории Украины.

Кабинет министров Украины ранее ввел усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, которые раньше действовали до конца этого года. В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов не запрещается. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий, работа рынков и развлекательных заведений. Закроются учреждения культуры.