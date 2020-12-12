Прокурор Международного уголовного суда Фату Бесуда 11 декабря заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации на Украине и о наличии оснований для расследования

В ООН расценили санкции США против МУС как посягательство на его судебную независимость © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По ее словам, на Украине был совершен «широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности», в том числе «преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания, и преступления, совершенные в Крыму».

Она напомнила, что предварительное рассмотрение ситуации на Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда, которое впоследствии было расширено вторым заявлением Украины, поданным в 2015 году.