«После тщательного и независимого процесса я могу сегодня объявить, что установленные критерии для начала расследования ситуации в Украине выполнены», — отметила Бесуда.
По ее словам, на Украине был совершен «широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности», в том числе «преступления, совершенные в контексте ведения боевых действий, преступления, совершенные во время задержания, и преступления, совершенные в Крыму».
Она напомнила, что предварительное рассмотрение ситуации на Украине было начато 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда, которое впоследствии было расширено вторым заявлением Украины, поданным в 2015 году.