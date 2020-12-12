Верующие сожгли чучело Константинопольского патриарха Варфоломея на Софиевской площади в центре Киева в ходе протестов 11 декабря. Об этом сообщил Newsone

«Варфоломей — иуда»: верующие украинцы вышли против лжецеркви © кадр из видео Украина.ру

«Верующие сожгли чучело Вселенского патриарха Варфоломея Константинопольского на Софийской площади в ходе протестов… Таким образом украинцы выразили недовольство высказываниями Варфоломея Константинопольского», — говорится в сюжете.

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел так называемый автокефальный объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали так называемую Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости).

Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.