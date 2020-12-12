Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отказался верить в безопасность российской вакцины от коронавируса. Такое мнение он выразил 11 декабря в эфире телеканала «Украина»

Мэр Одессы госпитализирован из-за COVID-19 © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича Виктора Медведчука о том, что российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» можно производить на Украине.

По словам Данилова, поездка политика имеет непосредственное отношение к национальной безопасности.

«Сейчас происходит информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на все украинское население», — заверил он.

Кроме того, он рассказал, что в январе аппарат СНБО сообщил Зеленскому, что грядет «очень тяжелая ситуация с коронавирусом». Тогда специалисты сообщили, что вакцинация может стать эффективной в борьбе с пандемией.

Киев в свою очередь «поставил на мониторинг все компании в мире, которые занимаются данным вопросом, на сегодняшний день их в мире 227».

«В России на сегодняшний день безопасной вакцины нет», — заявил Данилов.

Он добавил, что российская вакцина может получить официальную регистрацию по меньшей мере, в мае 2021 года. При этом представитель СНБО отметил, что рассчитывает на то, что вакцинация украинского населения начнется в первом квартале 2021 года.

Российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По словам последнего, Европейский союз уже смягчил свои позиции в отношении препарата российской разработки.