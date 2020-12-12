Ситуация на Украине такова, что лабораторий, которые исследовали бы качество разрабатываемых вакцин от коронавируса, в стране нет. Об этом 11 декабря рассказал украинский кардиохирург Борис Тодуров, передает «Страна.ua»

Ренат Кузьмин: На Украине работают 15 лабораторий, в которых американцы готовят смертоносные вирусы © CC0, Pixabay

Он уточнил, что о российской вакцине не может сказать ничего.

Хирург также подчеркнул, что считает российскую школу вирусологов очень сильной, потому что именно благодаря ей удалось победить вирус Эболы. Кроме того, еще со времен СССР Москва обеспечивала союзные республики эффективными препаратами, которые в то время из-за рубежа не ввозились.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что о закупке российской вакцины пока речи не идет. Власти страны, по его словам, не могут ее использовать, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний.