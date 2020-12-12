Правительство России приняло решение расширить санкционный список в отношении Украины. Постановление опубликовали 11 декабря на официальном портале правовой информации

Украина может потребовать ввести санкции против России – Кравчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592" <…> изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — утверждается в документе.

Список с ноября 2018 года увеличился на 527 фамилий — с 322 до 849.

Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 7 декабря. Он вступил в силу со дня опубликования — 11 декабря.

Осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины. Российскому правительству было поручено составить перечни физических и юридических лиц, против которых введут санкции.