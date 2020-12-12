Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 11 декабря в эфире «Украина 24» оскорбил избирателей президента страны Владимира Зеленского

Алексей Арестович: кто он © Facebook Алексея Арестовича

«Тут необходимо разделять позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми ***** [очень глупыми людьми] до сих пор», — пояснил Арестович.

Тем не менее он уточнил, что как официальное лицо не может охарактеризовать сограждан бранным словом и хорошо относится ко всем вне зависимости от их политических взглядов.

Арестович стал советником и спикером украинской делегации в ТКГ по Донбассу в конце октября решением главы делегации, первого президента Украины Леонида Кравчука.