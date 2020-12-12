И Петр Порошенко, и Владимир Зеленский являются выходцами из русскоговорящих регионов юго-востока Украины, настроены аполитично, но они вынуждены изображать из себя украинских националистов. Об этом рассказал публицист Дмитрий Скворцов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова

«Но ведь все предыдущие законно избранные президенты Украины (Кравчук, Кучма и Янукович, победившие благодаря своим цяцянкам русскоязычному населению) точно так же прогибались перед бандеровцами. В итоге поддержку собственного электората потеряли, а на Западе Украины сторонников так и не обрели. Тем не менее, гопак на граблях — это любимая забава украинской власти. Иначе никак. Такова природа украинства», — категоричен Скворцов.

Поэтому пришла очередь Зеленского изображать из себя борца с «российской оккупацией», подвергать дискриминации русскоязычное население, а также вредить канонической Украинской Православной Церкви, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.