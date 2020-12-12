Зеленский тоже посчитал по своей наивности и по некомпетентности его пиар-советников, что нужно прогнуться перед галицкими фашистами, и тогда власть он сможет удержать, но это оказалось не так, пояснил эксперт.
«Но ведь все предыдущие законно избранные президенты Украины (Кравчук, Кучма и Янукович, победившие благодаря своим цяцянкам русскоязычному населению) точно так же прогибались перед бандеровцами. В итоге поддержку собственного электората потеряли, а на Западе Украины сторонников так и не обрели. Тем не менее, гопак на граблях — это любимая забава украинской власти. Иначе никак. Такова природа украинства», — категоричен Скворцов.
Поэтому пришла очередь Зеленского изображать из себя борца с «российской оккупацией», подвергать дискриминации русскоязычное население, а также вредить канонической Украинской Православной Церкви, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.