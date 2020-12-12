Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко закрыть границы связано с коронавирусом не более чем на 10%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко называл закрытие границ в качестве способа профилактики «несусветной глупостью».

Как утверждает Дмитрий Болкунец, решение официальных властей связано с политическими процессами, которые происходят в Белоруссии.

«Во-первых, это связано с оттоком трудовых ресурсов из Белоруссии, и Лукашенко таким образом решил закрыть выезд из страны для граждан на работу в соседние страны. Вторая причина кроется в валютных операциях. Белорусы очень часто ездили в соседние страны на закупки перед новогодними праздниками. Это тоже одна из причин, чтобы из страны не вывозили валюту», — рассказал политолог.

Третья причина кроется в попытке белорусского руководства закрыть любые контакты граждан Белоруссии с внешним миром, тем самым, как они рассчитывают, будет подавлен протестный потенциал, добавил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.