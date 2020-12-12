Предыдущий президент Украины в своё время был русскоязычным основателем Партии регионов. Но когда увидел, что американцы ставят на Виктора Ющенко, то набился в кумовья к Ющенко и стал придерживаться националистических взглядов. Об этом рассказал публицист Дмитрий Скворцов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова

«Но, даже будучи главой Совбеза Украины при Ющенко, он пытался ещё изображать из себя защитника прав русских. Даже тогда позиционировал себя как защитника русского языка и т.д. Помню, я в то время сотрудничал с телеканалом «Киевская Русь» (КРТ), и когда было совершено нападение на ведущего теленовостей этого канала, то Порошенко как глава СНБО лично звонил этому телеведущему, интересовался состоянием здоровья, обещал принять меры», — вспоминает Скворцов.

В 2014 году Порошенко на выборы шёл как «миротворец», обещал остановить войну, но, будучи заложником тех фашистских сил, которые и обеспечили победу Майдана, Порошенко стал тем, кем стал — главным ястребом, главным русофобом даже не Украины, а мира, и теперь по его пути идет Владимир Зеленский, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.