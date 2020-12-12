Несмотря на данные обещания, президент Украины Владимир Зеленский вынужден действовать в том же русле, в каком действовал его предшественник Петр Порошенко, что Россия якобы ведёт с Украиной «агрессивную войну». Об этом рассказал публицист Дмитрий Скворцов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В этой связи, подчеркнул эксперт, совершенно логичны действия, подобные тому, чтобы создавать концлагеря для граждан РФ.

«Мы ведь помним, что во время Второй мировой войны в США были концлагеря для японцев, причём эти японцы были гражданами США, интернировали их по этническому принципу. Если такой светоч демократии и защитник цивилизованного мира, как США, создавал концлагеря для своих же граждан просто другой национальности, то почему же такому ученику американской демократии, как Украина, не задуматься над созданием концлагерей даже не для граждан Украины — этнических великороссов, но для граждан РФ?» — пояснил Скворцов.

И если Российская Федерация смиряется с тем, что она агрессор, при этом допускает атаки на собственные посольство и консульства и продолжает экономические и даже дипломатические отношения с государством, официально ведущим с ней войну, то удивляться ей нечему, указал публицист.

Скоро по всему миру украинские спецслужбы начнут отлавливать граждан РФ, «незаконно пересекших административную границу Автономной республики Крым», не говоря уже об «оккупированных районах Донецкой и Луганской областей», заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.