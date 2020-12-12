Проректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина по науке Михаил Осадчий отметил, что украинцы для решения различных задач пользуются именно русским языком, а это свидетельствует о том, что он реально нужен людям, но у властей страны позиция иная

На онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня», посвящённой презентации результатов нового исследования конкурентоспособности русского языка в мире и его устойчивости в странах постсоветского пространства, эксперт ответил на вопрос корреспондента издания Украина.ру, могут ли власти и общественные организации России каким-либо образом укрепить позиции русского языка на Украине. Выдрин рассказал, как Кравчук защищал русский язык © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Украина — это суверенное государство, которое самостоятельно определяет свою образовательную политику: как учить, каким языкам. Прямого влияния здесь быть не может, агрессивного влияния, но есть такое понятие как адекватность органов власти чаяниям, желаниям и потребностям собственных граждан», — отметил проректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина по науке доктор филологических наук Михаил Осадчий.

По его словам, в некоторых странах есть разрыв между позицией государства по отношению к какому-то языку и тем, как люди фактически выстраивают взаимоотношения с этим языком, так вот в случае с Украиной это очень ярко показано.

«Реальный спрос на русский язык в этом государстве огромный, украинцы очень часто пользуются русским языком для решения разных задач — и бытовых, и научных, и культурных, и образовательных — для многих он родной, они чаще пользуются русским при поиске информации в интернете, всё это показывает, что русский язык реально нужен людям, но официальная позиция по отношению к этому языку украинской власти несколько иная, мы понимаем какая. Здесь в большей степени вопрос не к России, это вопрос внутреннего консенсуса в этой стране», — заявил Осадчий.