При расчёте индекса устойчивости русского языка в постсоветских странах эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина в качестве одного из критериев взяли положение русского языка в научной коммуникации, то есть какая доля публикаций вышла на нём.
По этому параметру страны расположились так:
1. Белоруссия
2. Киргизия
3. Азербайджан
4. Таджикистан
5. Казахстан
6. Молдавия
7. Украина
8. Узбекистан
9. Армения
10. Латвия
«Что нас удивило. Нам казалось, что русский язык используется исследователями в странах постсоветского пространства для публикаций в области русистики, например, гуманитарных наук, но оказалось, что лидирующая отрасль по публикациям — это медицина, на втором месте — технические науки, в том числе информационные технологии. Несмотря на то что в образовательной сфере статус русского языка как языка нашего общего пространства уже где-то под вопросом, в области науки русский язык сегодня абсолютно точно является нашим объединяющим языком», — подчеркнул проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина по науке доктор филологических наук Михаил Осадчий.