Как отметил проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина по науке Михаил Осадчий, большинство русскоязычных научных статей в постсоветских странах посвящено медицине и техническим наукам, а не гуманитарным наукам, например русистике, как предполагали эксперты

При расчёте индекса устойчивости русского языка в постсоветских странах эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина в качестве одного из критериев взяли положение русского языка в научной коммуникации, то есть какая доля публикаций вышла на нём. «Под Луганском родился». Как сын датчанина и немки создал канон русского языка © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

По этому параметру страны расположились так:

1. Белоруссия

2. Киргизия

3. Азербайджан

4. Таджикистан

5. Казахстан

6. Молдавия

7. Украина

8. Узбекистан

9. Армения

10. Латвия

«Что нас удивило. Нам казалось, что русский язык используется исследователями в странах постсоветского пространства для публикаций в области русистики, например, гуманитарных наук, но оказалось, что лидирующая отрасль по публикациям — это медицина, на втором месте — технические науки, в том числе информационные технологии. Несмотря на то что в образовательной сфере статус русского языка как языка нашего общего пространства уже где-то под вопросом, в области науки русский язык сегодня абсолютно точно является нашим объединяющим языком», — подчеркнул проректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина по науке доктор филологических наук Михаил Осадчий.