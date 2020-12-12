Ситуация с коронавирусом нанесла непоправимый ущерб моральному облику украинской власти в целом и президента Владимира Зеленского в частности. Об этом рассказал публицист Дмитрий Скворцов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова

Эксперт отметил, что Зеленский накануне местных выборов заявил, что создана украинская вакцина против коронавируса, однако эта информация оказалась фейком, причём «фейком абсурда» и «издевательством».

По его словам, в этих экономических условиях некогда наукоёмкая Украина не сможет создавать такие сложные продукции, тем более что в самом начале пандемии сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины отправляли в неоплачиваемый отпуск.

«А само лечение Зеленского в правительственной (ещё со времён 4-го управления Минздрава УССР) клинике «Феофания», из которой он шлёт стране популистские «видосики», забыв о своих же всего лишь полуторагодичных обещаниях. Мол, никто из политиков более не будет лечиться в особых палатах… Ведь целую президентскую резиденцию освободили для него (в которую он также обещал не переезжать) — изолируйся себе, хоть переизолируйся!» — негодует Скворцов.

Так что тем большим цинизмом выглядит использование в политических целях эпидемии, которую очень тяжело переносит крайне бедное население Украины, где уровень больниц на местах мало изменился со времён перестройки 90-х годов прошлого века, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.