Мэрами украинских городов, которые саботировали распоряжение центральных властей об ужесточении карантинных мер, стали как раз главы городов Западной Украины. Об этом рассказал публицист Дмитрий Скворцов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова Владимира Зеленского ненавидели и тогда, когда по Украине в целом у него ещё были приснопамятные 73% поддержки.

«И теперь любое действие против «Зе-Киева» повышает авторитет местной власти. При этом в западных регионах страны мы говорим о властях, прямо скажем, руководимых неонацистами», — подчеркнул Скворцов.

Публицист добавил, что Зеленский зря послушался советов своей команды, что для сохранения власти ему нужно понравиться националистам и сторонникам галичанской идеологии, поскольку они все равно не станут к нему лучше относиться, зато жители юго-восточных регионов станут к нему относиться хуже.

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