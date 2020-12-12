Дело в том, пояснил эксперт, что в тех регионах президента Владимира Зеленского ненавидели и тогда, когда по Украине в целом у него ещё были приснопамятные 73% поддержки.
«И теперь любое действие против «Зе-Киева» повышает авторитет местной власти. При этом в западных регионах страны мы говорим о властях, прямо скажем, руководимых неонацистами», — подчеркнул Скворцов.
Публицист добавил, что Зеленский зря послушался советов своей команды, что для сохранения власти ему нужно понравиться националистам и сторонникам галичанской идеологии, поскольку они все равно не станут к нему лучше относиться, зато жители юго-восточных регионов станут к нему относиться хуже.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.