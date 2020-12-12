Эксперт отметил, что это проявляется не только в части бойкота мэрами некоторых городов тех или иных карантинных мер, но и в вопросе идеологии.
«Например, мы видим, как в Харькове Кернес пытается как-то бороться со сносом памятников советской эпохи. Дрожащий по жизни Труханов осмелился перед выборами возвратить исторические названия переименованным улицам в Одессе… И это не потому, что Кернес так сильно любит СССР, а Труханов — Российскую империю. Просто они вынуждены поддерживать свой рейтинг среди жителей Харькова и Одессы. Возможно, у каких-то из пограничных областей появится желание экономически сотрудничать с соседними областями Российской Федерации, «вражеской» теперь уже Венгрии и так далее», — рассуждает Скворцов.
Но пока обо всем этом можно рассуждать лишь потенциально, потому что глобально на Украине пока ничего не изменилось, вертикаль власти осталась прежней, а экономическая ситуация только ухудшается, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.