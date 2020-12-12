Экс-участница шоу «Топ-модель по-украински» и участница «Супер топ-модель по-украински» Марго Верховцева дала интервью, которое 10 декабря было опубликовано на сайте «Факты», где девушка рассказала о том, что в перерыве между проектами у нее начались панические атаки и депрессия

«До сих пор ее лечу. Тяжело объяснить людям, что я чувствовала все это время: для меня погода была плохой, даже если светило солнце, любимая еда казалась противной. В транспорте было сложно — не могла смотреть на людей, они меня пугали», — призналась модель.

Верховцева заявила, что до сих пор не чувствует себя счастливой, хотя раньше не понимала, как люди могут страдать, и даже осуждала тех, кто говорил о панических атаках.

Украинская Кардашьян поигралась с душем — фото © Омович/Инстаграм

Марго Верховцевой 20 лет, модельную карьеру она начала строить в текущем 2020 году, пропагандируя гендерное равенство в профессии.