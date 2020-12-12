Сразу после смерти белорусского оппозиционера Романа Бондаренко были активизированы массовые акции именно на территории Минска. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов Роман Бондаренко погиб в ходе драки, завязавшейся 11 ноября во дворе дома на улице Червякова в Минске, там произошла потасовка между вешающими бело-красно-белые ленточки и лицами, их снимавшими.

Эксперт отметил, что общая численность этой протестной акции была меньше, чем обычно, при этом агрессивность была выше, и белорусским правоохранителям пришлось применять спецсредства.

«На самом деле это характерно для протестных акций — постепенно умеренная масса на фоне температурного режима уходит, остается боевое ядро», — констатировал Абзалов.

Тем не менее, добавил политолог, белорусской оппозиции не удалось удержать численность протестующих до 100 тысяч человек, и протесты будут затухать.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.