То есть позиция Лукашенко заключается не в том, что взамен на политическую поддержку он перекинет белорусский транзит на российские порты, а в том, что без поддержки Минска России придется только хуже, пояснил эксперт.
«Это позиция, которая не предполагает экономических переговорных процессов в принципе. Дайте нам кредит, иначе у вас будет революция. Лукашенко апеллирует к морально-этическим чувствам, хотя сам играет по экономическим правилам», — отметил Абзалов.
В Белоруссии сформировалась такая позиция, что протесты можно пересидеть, и сокращение численности выступлений будет лишний раз об этом говорить, однако мир изменился, и так, как прежде, уже не будет, добавил политолог.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.