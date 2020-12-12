Сейчас президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается пугать Россию тем, что, если она прекратит его ресурсную и политическую поддержку, цветная революция может произойти на её территории. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: России выгодно, чтобы Пашинян ушел из власти, но только не сейчас © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это позиция, которая не предполагает экономических переговорных процессов в принципе. Дайте нам кредит, иначе у вас будет революция. Лукашенко апеллирует к морально-этическим чувствам, хотя сам играет по экономическим правилам», — отметил Абзалов.

В Белоруссии сформировалась такая позиция, что протесты можно пересидеть, и сокращение численности выступлений будет лишний раз об этом говорить, однако мир изменился, и так, как прежде, уже не будет, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.