В договоре о Союзном государстве четко прописано равноправие стран-участниц. Но когда заходит речь о создании союзного парламента, то сразу поднимается вопрос доли и весе стран-участниц. Об этом рассказал белорусский политолог Пётр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Петр Петровский: Беларуси не нужны ни пророссийские, ни проамериканские политические силы © из личного архива Петра Петровского Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от политики многовекторности, если Минску предложат «нормальные условия».

«В коридорах кабинетов уже 20 лет ходит формула 75% депутатов от России и 25% от Беларуси. Однако возникает вопрос: как белорусские депутаты смогут повлиять на принятие решений? Наверное, никак. Тогда подобная формула является бессмысленной, а орган не будет соответствовать духу Договора СГ», — сетует эксперт.

Петровский пояснил, что в Евросоюзе решение подобных вопросов уравнено многообразием стран, практически каждой из которых найдется соразмерный партнер, поэтому условный Люксембург не боится ущемления своих интересов условной Германией, так как в союзе имеется ее соразмерный участник — условная Франция.

Россия не желает передавать множество полномочий наднациональным органам на равных со своими малыми союзниками, они же, в свою очередь, хотят иметь гарантии сохранения собственной субъектности и опасаются, что при формировании наднациональных органов через пропорциональный подход, зависящий от веса страны, станут обыкновенными вассалами либо протекторатами, уточнил политолог.

Поэтому вопрос о несоразмерности стран можно будет преодолеть только в случае привлечения в интеграционные проекты более крупных игроков вроде Ирана или Турции, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.