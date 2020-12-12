Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от политики многовекторности, если Минску предложат «нормальные условия».
«В коридорах кабинетов уже 20 лет ходит формула 75% депутатов от России и 25% от Беларуси. Однако возникает вопрос: как белорусские депутаты смогут повлиять на принятие решений? Наверное, никак. Тогда подобная формула является бессмысленной, а орган не будет соответствовать духу Договора СГ», — сетует эксперт.
Петровский пояснил, что в Евросоюзе решение подобных вопросов уравнено многообразием стран, практически каждой из которых найдется соразмерный партнер, поэтому условный Люксембург не боится ущемления своих интересов условной Германией, так как в союзе имеется ее соразмерный участник — условная Франция.
Россия не желает передавать множество полномочий наднациональным органам на равных со своими малыми союзниками, они же, в свою очередь, хотят иметь гарантии сохранения собственной субъектности и опасаются, что при формировании наднациональных органов через пропорциональный подход, зависящий от веса страны, станут обыкновенными вассалами либо протекторатами, уточнил политолог.
Поэтому вопрос о несоразмерности стран можно будет преодолеть только в случае привлечения в интеграционные проекты более крупных игроков вроде Ирана или Турции, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.