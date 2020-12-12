Даже если предположить, что Минск все-таки решит отказаться торговать с другими странами, кроме государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), эти страны не смогут потребить весь белорусский экспорт. Об этом рассказал белорусский политолог Пётр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Петр Петровский: Действия радикалов подтолкнули большую часть белорусов к Лукашенко © из личного архива Петра Петровского Александра Лукашенко заявлял, что многовекторная политика республики связана с экономическими вопросами, а не с тем, что Минск отворачивается от России.

Кроме того, не следует забывать, отметил эксперт, что Белоруссия продает свою продукцию в страны ЕАЭС за национальную валюту этих стран (рубли, тенге, драмы, сомы), зато покупает очень нужные ей энергоносители у «Газпрома» и нефтяных компаний в долларах США.

«Откуда Минску возможно будет брать эти любимые ТЭКом доллары, если весь товарооборот мы завяжем на ЕАЭС? Думаю, что ниоткуда», — пояснил Петровский.

Политолог также посетовал, что в рамках ЕАЭС так и не был создан единый рынок трех базовых товаров: электроэнергии, нефти и газа, а это означает, что цена на эти товары не регулируется рынком, как на все другие.

«Здесь и получается, что дьявол спрятался в деталях. К примеру, в отсутствие границ условные КамАЗ и МАЗ могут свободно и беспошлинно торговать во всех пяти странах ЕАЭС. Однако цена энергоемкости у двух предприятий разная. КамАЗу цена на газ формируется по директивным, нерыночным принципам российским правительством, а МАЗу — исходя из цены Роттердамской биржи в Нидерландах минус транзит от Беларуси до Голландии. В итоге КамАЗу газ достается за 70 у.е за тыс. кубов, а МАЗу — за 250, что приводит к естественному удорожанию себестоимости продукции. Неравные тарифные условия вытесняют МАЗ с рынков ЕАЭС, в том числе и из родного белорусского», — привел пример специалист.

Поэтому ему и подобным, оказавшимся в неравных тарифных условиях предприятиям, чтобы выжить, приходится искать рынки сбыта в третьих странах, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.