Сегодня со стороны граждан Белоруссии предлагается два направления проекта будущей Конституции: либеральное и консервативное. Об этом рассказал белорусский политолог Пётр Петровский в интервью изданию Украина.ру

Петр Петровский: Беларуси не нужны ни пророссийские, ни проамериканские политические силы © из личного архива Петра Петровского

«Этот подход исповедуют в основном граждане, ориентирующиеся на модель западной либерально-буржуазной демократии», — пояснил Петровский.

При этом, по его словам, граждане, которых условно можно назвать консерваторами, напуганные попытками госпереворота со стороны оппозиции 9-11 августа, наоборот, рассматривают изменения в Конституцию как механизм работы над ошибками, недопущения каких-либо инструментов пошатнуть действующую модель.

В частности, указал политолог, они предлагают увеличить контрольно-ревизорные функции власти вплоть до выделения их в отдельную ветвь, ввести элементы рейтинговой системы, ориентируясь на китайский опыт, закрепить государственную идеологию, в которую вкладывают традиционные белорусские ценности, социальную справедливость, ценности Победы в Великой Отечественной войне и антифашизм, конституционно запретить приватизацию госпредприятий республиканской формы собственности, ввести уголовную ответственность за использование нацистской, фашистской и коллаборационистской символики, а также закрепить ценности семьи как института мужчины и женщины.

Что из этого войдет в новую редакцию Конституции — сейчас тяжело сказать, но при принятии решений главным будет принцип — не навреди, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.