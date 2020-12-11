Из-за того что структура украинской экономики более отсталая по сравнению с европейской, удар из-за локдауна по ВВП страны будет меньше. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Попов

Несмотря на смягчение карантинных мер по сравнению с весенними, от локдауна пострадают предприниматели и малый бизнес, отметил Попов.

Однако, добавил эксперт, по основным статьям украинского экспорта локдаун ударит в меньшей степени.

«Основное, что дает украинский экспорт, — это сельское хозяйство и металлургия. Это в гораздо меньшей степени страдает от таких мер, потому что зерно нужно покупать всем зарубежным партнерам Украины», — объяснил он.

Мини-локдаун: что ждет украинцев в январе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Кабинет министров Украины принял решение ввести полный локдаун с 8 по 24 января из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Две недели будут закрыты непродовольственные магазины и развлекательные центры. Под запрет попадут массовые мероприятия, а школьники проведут это время на каникулах.