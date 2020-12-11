Об экономических интересах Турции на Украине рассказал в интервью изданию Украина.ру директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

По словам Рудякова, турки заинтересованы в украинском рынке и уже присутствуют на нем со своей сельхозпродукцией. Помимо этого турецкие компании получают основные подряды на строительство и ремонт дорог, добавил он.

Ударные беспилотники, крылатые ракеты, корветы. Как Турция вооружает Украину © president.gov.ua

«Как объясняют экономисты, это связано с тем, что у Турции уже есть санкции от Евросоюза, а этот Bayraktar только собирается из европейских комплектующих. А если они будут собирать их на нашей территории, они смогут избежать ограничений в части австрийских двигателей и смогут работать», — пояснил эксперт.

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Ранее Украина закупила для ВСУ у Турции 48 дронов Bayraktar TB2.

При этом 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует совместно с Турцией производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО.