По словам Рудякова, турки заинтересованы в украинском рынке и уже присутствуют на нем со своей сельхозпродукцией. Помимо этого турецкие компании получают основные подряды на строительство и ремонт дорог, добавил он.
Кроме того, сказал Рудяков, Турция хочет построить на Украине завод по производству своих беспилотников Bayraktar, и Кабмин уже выделил для этого площадку.
«Как объясняют экономисты, это связано с тем, что у Турции уже есть санкции от Евросоюза, а этот Bayraktar только собирается из европейских комплектующих. А если они будут собирать их на нашей территории, они смогут избежать ограничений в части австрийских двигателей и смогут работать», — пояснил эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
Ранее Украина закупила для ВСУ у Турции 48 дронов Bayraktar TB2.
При этом 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует совместно с Турцией производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО.