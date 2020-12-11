В определенных аспектах Турция является союзником Украины, но она проводит взвешенную политику. Об этом сказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что Украина уже давно ведет переговоры о зоне свободной торговле с Турцией, и, по мнению экспертов, повторяется ситуация, которая была с зоной свободной торговли с Евросоюзом.

«Более сильная турецкая экономика выигрывает у более слабой украинской экономики. Мы идем на поводу у турецкой экономики и турецкого бизнеса, но Украина и в этом заинтересована», — сказал он.

Постпред Крыма объяснил, почему Турция не признает российский статус полуострова © Public Domain

По мнению Рудякова, хотя украинские власти полагают, что Украина должна обязательно с кем-то дружить против России, Турция на это не пойдет.

Полностью прочитать интервью можно здесь.