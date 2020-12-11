Он отметил, что Украина уже давно ведет переговоры о зоне свободной торговле с Турцией, и, по мнению экспертов, повторяется ситуация, которая была с зоной свободной торговли с Евросоюзом.
«Более сильная турецкая экономика выигрывает у более слабой украинской экономики. Мы идем на поводу у турецкой экономики и турецкого бизнеса, но Украина и в этом заинтересована», — сказал он.
Рудяков добавил, что вокруг Украины, кроме Молдавии, не осталось стран, с которыми она сохранила бы добрососедские отношения, поскольку и при Кулебе, и при предыдущем министре на ровном месте создавались конфликтные ситуации (как в случае с Венгрией).
По мнению Рудякова, хотя украинские власти полагают, что Украина должна обязательно с кем-то дружить против России, Турция на это не пойдет.
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