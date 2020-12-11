«Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал он.

Мэр Одессы напомнил о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры и подчеркнул, что на сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом.

Коронавирус победил грипп на Украине — врач
Коронавирус победил грипп на Украине — врач
© REUTERS, Gleb Garanich
Ранее, 9 декабря, Труханов написал, что получил положительный результат теста на коронавирус и уходит на самоизоляцию.

Кроме того, сегодня стало известно об ухудшении состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, проходящего лечение от COVID-19 в Германии. Сообщается, что у него отказала вторая почка.