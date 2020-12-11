Мэр Одессы Геннадий Труханов, недавно заразившийся коронавирусом, проходит лечение в инфекционной больнице. Об этом он сообщил в Facebook 11 декабря

«Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал он.

Мэр Одессы напомнил о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры и подчеркнул, что на сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом.

Коронавирус победил грипп на Украине — врач © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме того, сегодня стало известно об ухудшении состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, проходящего лечение от COVID-19 в Германии. Сообщается, что у него отказала вторая почка.