«Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», — написал он.
Мэр Одессы напомнил о необходимости носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, соблюдать все карантинные меры и подчеркнул, что на сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом.
Ранее, 9 декабря, Труханов написал, что получил положительный результат теста на коронавирус и уходит на самоизоляцию.
Кроме того, сегодня стало известно об ухудшении состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, проходящего лечение от COVID-19 в Германии. Сообщается, что у него отказала вторая почка.