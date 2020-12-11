Ранее сообщалось, что в ночь на 4 декабря на границе Украины и России произошла перестрелка. По заявлениям российской стороны, спецслужбы РФ пресекли попытку «прорыва» границы.
По словам Рудякова, такие случаи не единичны, но о них мало информации в открытых источниках, поскольку это закрытая на Украине тема.
«Если судить по тому, что курсирует в открытых источниках, то украинские спецслужбы ведут диверсионно-разведывательную деятельность. Это одна из линий поведения в отношениях с Россией, и она будет продолжаться», — сообщил он.
Конкретно в этом случае произошло боестолкновение, и лишь потому о нем есть какая-то информация, пояснил Рудяков. Но это лишь один из элементов тактики в противостоянии с Россией, добавил он.
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